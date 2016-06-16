Москва, 16 июня, 2016, 11:30 — ИА Регнум. Спорт превратился в продолжение санкционного давления на Россию, поэтому рассматривать инцидент в Марселе как банальный конфликт болельщиков нельзя. Такое мнение 15 июня высказал депутат КПРФ, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Калашников в эфире передачи «Политика» на «Первом канале».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции и спорт

«Нельзя данный случай сводить к конфликту болельщиков. Сегодня спорт не мир, сегодня спорт — это война. Спорт превратился в продолжение санкционного давления на Россию», — заявил Калашников.

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При этом Россия находится в заведомо проигрышной позиции для отстаивания своих интересов в рамках международных спортивных организаций, подчеркнул депутат.

«Мы согласились в 90-ые годы с правоприменением в Арбитраже… с решением их суда по таким спорам. Не в гражданском суде, а именно в Арбитраже в Женеве. В этом есть наша вина. Точно также как мы влезли, втащили себя в ПАСЕ и начали подписывать все, а теперь нас бьют этим же оружием. Мы сейчас хлебаем именно это», — считает Калашников.

«Идти судиться к обвинителю бессмысленно, поскольку мы подписали Арбитраж, и мы по этой процедуре идем в Арбитраж МОК», — продолжил он.

В конечном счете именно такое положение России в международных спортивных организациях и определяет позицию нашей стороны, позицию министра спорта РФ Виталия Мутко, «которая заключается в том, что мы не будем подавать апелляцию на условную дисквалификацию», считает парламентарий.

«При СССР у нас было равное представительство во всех структурах Международного олимпийского комитета. И теперь посмотрите, сколько, например, сейчас американцев в WADA? 40 человек. От Европы 20 человек, от России — 2 технических представителя», — подчеркнул Калашников.

Напомним, обстановка на чемпионате Европы по футболу накалилась после того, как в Марселе 9 июня произошла массовая драка российских и английских болельщиков в преддверии матча Россия — Англия. Пострадали 35 человек. После этого сборная России условно дисквалифицирована до конца Евро-2016 — в случае аналогичного инцидента российские футболисты будут вынуждены покинуть турнир.