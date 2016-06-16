Якутск, 16 июня, 2016, 11:35 — ИА Регнум. Министерство имущественных и земельных отношений Сахалинской области отменило закупку автомобиля стоимостью более 5 миллионов рублей для «Сахалинтрансугля». Это решение было принято после обращения в ведомство активистов регионального отделения Общероссийского народного фронта, которые выразили сомнения в целесообразности ее проведения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ОНФ.

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Для нужд АО «Сахалинтрансуголь» через сайт госзакупок собирались покупать автомобиль Toyota Land Cruiser 200 в комплектации Люкс Safety (семь мест), стоимость контракта составляла почти 5,2 миллиона рублей. «Компания с государственным участием, какой является АО «Сахалинтрансуголь», не может тратить бюджетные средства на приобретение предметов роскоши, таких как данный автомобиль, тем более иностранного производства, — считает сопредседатель регионального штаба ОНФ Константин Тюкавин. — Стоимость, марка и комплектация внедорожника не обоснованы рациональной необходимостью».

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2016 года активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Сахалинской области выявили нарушения при проведении закупки АО «Корпорация развития Сахалина» на оказание услуг по договору аренды автомобиля. Тогда выяснилось, что закупка была осуществлена у единственного поставщика — казенного предприятия Сахалинской области «Производственно-техническое управление правительства Сахалинской области». Цена договора — более 4 миллионов рублей. Договор заключен на оказание автотранспортных услуг с указанием марки автомобиля — Lexus LS 600 Н с государственным номером, А 021 СХ 65.