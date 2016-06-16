Ростов-на-Дону, 16 июня, 2016, 11:26 — ИА Регнум. Вот уже около семи лет жители Ростова-на-Дону страдают от сточных вод Аксая. Сильный запах пугает население микрорайона «Платовский», Северного жилого массива в целом, а также собственников трёх садоводческих товариществ. Петицию с просьбой устранить проблему открытого слива сточных вод написал обеспокоенный горожанин Илья Туркин. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня, поддержали инициативу активиста около 150 человек.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Река Дон

По словам автора письменного обращения, эта ситуация повлекла за собой отравление большого числа земель и водоемов. «Фекальные воды, протекая через территории садовых участков РСМ-2, приводят к загрязнению воздуха, почвы и грунтовых вод. Эти выбросы следуют через Щепкинский лес, соединяются с водосливом из Ростовского моря и попадают в Северное водохранилище. На всем пути следования потока чувствуется резкий запах фекальных вод», — сказано в петиции.

Письмо будет адресовано донскому губернатору, градоначальникам донской столицы и Аксая, а также будет передано в минприроды.

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Отметим, что в Ростовской области известны случаи, когда предприятия и компании наносили вред экологии сточными водами. Так, в этом году прокурорская проверка показала, что компания «Донреко», обеспечивающая жителей шахтерских территорий питьевой водой и пользованием канализацией, сбрасывает в реку Кундрючья сточные воды. Через суд организацию обязали устранить нарушение. Ранее губернатор заявлял, что ни одно предприятие на Дону в ущерб экологии работать не будет.

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