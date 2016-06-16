Новокузнецк, Кемеровская область, 16 июня, 2016, 17:19 — ИА Регнум. Сегодня в Новокузнецке на большой экран возвращается «Матрица» — фантастический боевик Энди и Ларри Вачовски. Картина с Киану Ривзом в главной роли впервые вышла на экраны в 1999 году и стал началом трилогии, куда вошли сиквелы «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция» 2003.

Нео. Постер

Первая «Матрица» изображает будущее, в котором миром управляют разумные машины, используя людей для выработки энергии. Человечество погружено в сон и видит не реальность, а иллюзорную Матрицу. Правду знает лишь кучка людей, которые очнулись ото сна. Но однажды в повстанческую борьбу против машин оказывается втянут хакер Нео, который ещё не знает, что он Избранный…

Картина покорила сердца зрителей и кинокритиков по всему миру и заполучила четыре премии «Оскар». «Матрицу» показали более чем в пятидесяти странах, общие сборы в прокате составили 463,5 миллионов долларов.

Цитата из к/ф «Матрица». реж Лана Вачовски, Лилли Вачовски. 1999. США Нео останавливает пули

Вторая и третья части стали прямым продолжением картины. «Матрица: Перезагрузка» 2003 повествует о дальнейшем пути Нео в роли Избранного, который может управлять виртуальной Матрицей. Вторая часть была занесена в «Книгу рекордов Гиннеса» как «самый растиражированный фильм»: она была выпущена в прокат количеством в 8517 копий. В первый же день в США сборы составили 24,5 миллиона долларов.

«Матрица: Революция» вышла, а экраны в том же 2003 году. Фильм рассказывает о последних часах войны людей и машин, судьбу которой должен решить Нео. Оценки картины кинокритиками были более суровы: «Революцию» критиковали за отсутствие философии, которую несли первые две части, и замену её на красочные экшн-сцены, которых в картине насчитывается более восьмисот.

До сих под первую «Матрицу» считают самым сильным фильмом трилогии, хотя некоторые кинокритики не менее высоко ставят «Перезагрузку» за её интеллектуальность и блестящую постановку действия.

«Матрица» будет демонстрироваться в сети кинотеатров «Формула кино» до 19 июня, в оригинале с русскими субтитрами. Показы организует компания «Иноекино».