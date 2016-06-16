Москва, 16 июня, 2016, 11:24 — ИА Регнум. В России постепенно меняется соотношение абитуриентов, поступающих после школы в средние и высшие учебные заведения. Лишь у 48% родителей выпускников дети в 2016 году будут поступать в вузы, тогда как в 2010 году таковых было 80%. Таковы данные опроса, проведенного Исследовательским центром рекрутингового агентства Superjob.ru.

Заболотский Николай. «За учебой». 1951

Обучение в средних учебных заведениях — училищах и колледжах — продолжат дети 23% опрошенных. О том, что окончательное решение пока не принято, говорил 21%. И лишь у 1% сын или дочь сразу после школы устроится на работу.

У респондентов с невысоким доходом дети после школы поступают в колледжи и училища чаще, чем в вузы (35 и 33% соответственно). У жителей России с зарплатой от 45 тыс. рублей в месяц, напротив, дети чаще штурмуют институты и университеты, чем средние специальные учебные заведения (52 и 22%).

Как и в 2015 году, сферы, наиболее востребованные выпускниками, поступающими в техникумы и училища, — сестринское дело, программирование и юриспруденция.

Среди родителей, чьи дети после школы продолжат учебу в средних специальных учебных заведениях, 18% говорили о том, что их ребенок планирует стать фельдшером, медсестрой или медбратом, 11% — что их дети выбрали IT-специальности, 8% — юридическую сферу, 5% — педагогику. Столь же популярно поварское дело и дизайн (по 5%).

Стабильна и тройка наиболее популярных профессий у абитуриентов вузов: программирование, врачебное дело и инженерные специальности. По 11% родителей будущих студентов вузов говорят о том, что их сыновья и дочери выбрали информационные технологии и медицину. Каждый десятый родитель абитуриента вуза сообщил, что его ребенок хочет освоить инженерную специальность.

Дети 7% опрошенных будут штурмовать педагогические университеты. Столь же востребованы профессии в юридической отрасли (7%). Специальности сферы строительства и архитектуры выбрали дети 6% опрошенных, сферы экономики — 5%.

Опрос проведен 20 мая-6 июня 2016 года в 272 населенных пунктах во всех федеральных округах России. Исследуемая совокупность: родители детей, заканчивающих школу в этом году. Размер выборки: 1500 респондентов