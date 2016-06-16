Ярославль, 16 июня, 2016, 11:23 — ИА Регнум. В Ярославле у 660 домов отсутствуют договоры на обслуживание внутридомовых газовых сетей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат муниципалитета Ярославля, руководитель фракции КПРФ Валерий Байло. Сети фактически никто не обслуживает, а вопрос платы за это не отрегулирован. Ситуация была рассмотрена на заседании комиссии муниципалитета по экономике, муниципальной собственности и развитию города.

Поводом для этого стало отключение газа в трех подъездах дома № 190 по улице Суздальской.

«В этом доме управляющая компания заключила договор на диагностику газовых сетей внутри квартир. В ходе диагностики в трех квартирах были обнаружены утечки газа. Утечки были устранены, но «Межрегионгаз» не дает газ в три подъезда до тех пор, пока все собственники не заключат договоры на обслуживание. Не исключено, что такая ситуация может повториться и в других домах», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Валерий Байло.

Мэрия Ярославля написала заявление в прокуратуру в защиту жителей дома по улице Суздальской. На заседании комиссии выяснилось, что проблема обслуживания газовых сетей глубже: договоры отсутствуют как на сети внутри квартир, так и на внутридомовые сети, при этом плата за их обслуживание не входит в стандартные коммунальные платежи.

«По расчетам мэрии, плата должна составлять порядка 40 копеек с квадратного метра площади в месяц. По городу это 120−180 млн рублей. Кто их будет платить, непонятно. Кроме того, замена газовых труб не входит и в программу капитального ремонта многоквартирных домов. Трубы водоснабжения за счет средств капремонта можно менять, а газовые трубы — нет», — рассказал Валерий Байло.

В итоге депутаты муниципалитета Ярославля решили создать рабочую группу по этому вопросу. Ситуация особенно обостряется в связи с произошедшим в феврале 2016 года взрывом бытового газа в Ярославле, который унес жизни 7 человек. По предварительной версии причиной стала как раз утечка из внутриквартирных газовых сетей.