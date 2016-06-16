Керри посетит Шпицберген, чтобы оценить последствия глобального потепления
Осло, 16 июня, 2016, 11:23 — ИА Регнум.
Государственный секретарь США Джон Керри посетил 16 июня крайний север Норвегии, чтобы стать свидетелем последствий изменения климата на примере тающих ледников и сокращения ледяного покрова в Северном Ледовитом океане, сообщает Associated Press.
Керри вылетел из норвежской столицы Осло в маленький Шпицберген — самую северную точку Норвегии, где он посетит Ню-Олесунн — самую северный населенный пункт острова.
На острове также находится ледник Бломстранд, который значительно сократился в объеме за последние несколько лет.
Джон Керри сделал приоритетным направлением сохранение океанов и борьбу с изменением климата в ходе своего срока на посту государственного секретаря США. В сентябре он возглавит третью международную конференцию по океанам.