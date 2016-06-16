Осло, 16 июня, 2016, 11:23 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Государственный секретарь США Джон Керри

Государственный секретарь США Джон Керри посетил 16 июня крайний север Норвегии, чтобы стать свидетелем последствий изменения климата на примере тающих ледников и сокращения ледяного покрова в Северном Ледовитом океане, сообщает Associated Press.

Керри вылетел из норвежской столицы Осло в маленький Шпицберген — самую северную точку Норвегии, где он посетит Ню-Олесунн — самую северный населенный пункт острова.

На острове также находится ледник Бломстранд, который значительно сократился в объеме за последние несколько лет.

Джон Керри сделал приоритетным направлением сохранение океанов и борьбу с изменением климата в ходе своего срока на посту государственного секретаря США. В сентябре он возглавит третью международную конференцию по океанам.