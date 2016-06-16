Екатеринбург, 16 июня, 2016, 12:02 — ИА Регнум. Свердловский природный парк «Оленьи ручьи» не обрабатывают от клещей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

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В апреле-мае на территории парка в ходе обследования отловили 68 клещей. На один учётный флаго-километр приходится от 18 до 40 особей на 1 учетный флаго/километр, и это при том, что акарицидные обработки необходимо проводить уже при 0,5 особей. При этом у 62,5% пойманных клещей были обнаружены возбудители клещевого боррелиоза, в 50% — эрлихиоза, а в 25% — клещевого вирусного энцефалита и анаплазмоза.

Кроме того, на территории парка найдено большое количество нор грызунов, которые являются основными прокормителями и переносчиками клещей, а также переносчиками возбудителей туляремии, геморрагической лихорадки с почечным синдромом и других вирусов.

По данным Роспотребнадзора, также на территории парка отсутствуют аншлаги, предупреждающие о том, что территория не обработана от клещей.

В само парке пока официально не прокомментировали ситуацию. В то же время, на его официальном сайте говорится, что «маршруты от клещей не обрабатываются в целях сохранения биоразнообразия». Тем не менее, Роспотребнадзор планирует через суд обязать Природный парк «Оленьи ручьи» проводить обработки от клещей.

Отметим, парк «Оленьи ручьи» был создан в 1999 году в нижнем течении реки Серга. Он занимает 12 тыс. га и является одним из самых популярных мест отдыха жителей и гостей региона.