Калининград, 16 июня, 2016, 11:45 — ИА Регнум. Власти Калининградской области намерены обратиться в прокуратуру с просьбой провести проверку в отношении генподрядчика строительства объектов государственного и муниципального заказа — ООО «Дальбалтикстрой», владельцем которого является депутат Калининградской областной Думы Иван Грибов.

duma39.ru Калининградский депутат-застройщик Иван Грибов

В настоящий момент «Дальбалтикстрой» сорвал введение в эксплуатацию детского садика в г. Черняховске на 292 места и допустил значительное отставание по возведению физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в Калининграде на Аллее Смелых. Спортивный объект должен быть сдан до 1 июля 2016 года, но сейчас он готов только на 50%.

Помимо нарушения сроков к генподрядчику по данным объектам, которые строятся в рамках ФЦП, есть претензии по качеству выполнения работ и по подготовке исполнительной документации. «При этом ООО «Дальбалтикстрой» не спешит устранять нарушений», — отметили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Например, в садике с нарушением технологии и с использованием некачественных материалов настелено напольное покрытие, допущены нарушения при монтаже вентиляции и электрооборудования, отсутствует водоснабжение, неправильно установлены двери. Представленная за всё время исполнительная документация в подавляющем большинстве случаев не соответствовала требованиям.

«Даже в нашей богатой практике непростого общения с не всегда безупречными генподрядчиками случай с ООО «Дальбалтикстрой» довольно уникален, — прокомментировал региональный вице-премьер Максим Федосеев. — Ни один объект компания не сдала в срок без массы замечаний по качеству выполнения работ и по подготовке исполнительной документации».

Депутату Калининградской облдумы Ивану Грибову — 41 год. Народный избранник не имеет послешкольного высшего образования, после службы в армии в середине 90-х начал заниматься приграничной торговле в городе Багратионовске, расположенном на границе с Польшей.

В 2007 году организовал совместную с иностранными партнерами строительную компанию «Дальбалтикстрой». В 2010 году стал лауреатом конкурса «Человек года» в номинации «Меценат» в Багратионовске. 2011 году был избран депутатом Калининградской областной Думы от «Единой России».

ИА REGNUM уточняет, что имя калининградского депутата-застройщика Ивана Грибова попало в криминальную медиахронику минувшей весной в связи с возбуждением уголовного дела в отношении его сына Николая, который руководит в «Дальбалтикстрое» наймом рабочей силы.

СКР подозревает Николая Грибова в ч.2 ст.126 УК РФ («Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Санкции данной статьи — лишение свободы до двенадцати лет. По версии следствия, в г. Гвардейске трое молодых людей насильно усадили в автомобиль 26-летнего местного жителя, после чего вывезли его в лес, где, избив, потребовали 500 тыс. рублей. Машиной, по данным следствия, управлял Грибов-младший.