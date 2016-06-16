Москва, 16 июня, 2016, 11:19 — ИА Регнум. Некорректные высказывания в сторону иностранцев по малейшему поводу — характерная черта британской журналистики. Об этом 15 июня заявил независимый журналист, публицист из Германии Томас Фасбендер в эфире передачи «Политика» на «Первом канале».

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«В Европе не называют русских варварами. Это только в английских СМИ. И английские СМИ, надо сказать, в определенных случаях имеют очень грубый и брутальный тон», — заявил Фасбендер.

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«Это наблюдается в том числе и по отношению к нам. Например, если немец в Англии поведет себя как-то «не так», то он сразу фашист, нацист, пруссак», — продолжил журналист.

При этом, по словам Фасбендера, «в немецкой прессе вокруг этого случая слова типа «варвары», «бандиты» и тому подобные не встречались. Отношение спокойное и объективное».

В то же время публицист не согласится с той точкой зрения, что конфликтная ситуация «подогревалась» специально: «Через два года, как все понимают, Россия безобразия такие уже никак не допустит. Ещё через два года будет европейский кубок во всей Европе — очень неудобно мотаться из города в город. Потом через два года Катар, который в два раза безопаснее, чем Россия. Это своего рода последний шанс, чтобы подраться на улице».

В то же время Фасбендер признал, что на подобного рода ситуациях всегда готова поспекулировать определенная часть западного истеблишмента. «Во всей Европе, в том числе и Германии, находится немало людей, в том числе в элитах страны, которые после последние двух лет довольно критически, если не прямо антироссийски настроены эмоционально. И они пытаются использовать такие случаи. Никакого заговора здесь нет. Но для достижения своих политических целей это, конечно, используют», — заявил журналист.

Напомним, что после драки в Марселе 9 июня между российскими и английскими болельщиками Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал Российский футбольный союз (РФС) на 150 тыс. евро и до конца чемпионата условно дисквалифицировал сборную России по футболу. Многие британские СМИ выставили именно российских болельщиков зачинщиками беспорядков, несмотря на то, что английские фанаты всячески оскорбляли и провоцировали фанатов из России.