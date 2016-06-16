Санкт-Петербург, 16 июня, 2016, 11:18 — ИА Регнум. Нижняя точка спада пройдена, экономика России начиная с III квартала будет показывать рост, заявил глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев в ходе ПМЭФ. «Начиная с III квартала российская экономика будет показывать рост. Рецессия в экономике полностью прекратится по итогам этого года», — прогнозирует министр.

ИА REGNUM Рубль

«Нижняя точка спада пройдена, идет быстрое восстановление экономики», — констатировал Улюкаев.

По словам министра, спад ВВП за январь-май 2016 года составил менее 1%.