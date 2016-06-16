Иваново, 16 июня, 2016, 11:18 — ИА Регнум. 19 участников единого государственного экзамена по русскому языку в Ивановской области смогли набрать наибольшее количество баллов — 100. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства 16 июня.

Альберт Анкер. Сельская школа. 1896

Всего ЕГЭ по русскому языку, один из обязательных экзаменов, в Ивановской области сдавали 3 тыс. 816 человек — выпускники этого года, а также прошлых лет. Минимальный балл, который нужно набрать для получения аттестата, — 24 балла, минимальный порог, установленный Рособорнадзором для прохождения конкурса в вузах, — 36 баллов.

В результате высшую оценку — 100 баллов — в этом году получили 19 участников экзамена, тогда как в 2015 году — лишь семь выпускников. Большинство выпускников, получивших высший балл, учились в школах Иванова (12 человек), еще три выпускника из Вичуги и по одному из Шуи, Фурманова, Ивановского и Гаврилово-Посадского районов.

При этом средний балл, полученный на ЕГЭ по русскому языку ивановскими выпускниками, почти в два раза выше минимального порога для поступления в вузы и в три раза превышает количество баллов для аттестата.

Добавим, что ранее были подведены предварительные результаты сдачи первых экзаменов — по литературе (ее сдавали 165 человек) и географии (40 выпускников). Ни один из участников экзаменов по этим предметам 100 баллов набрать не смог.

Добавим, что ЕГЭ в Ивановской области, как и по всей России, стартовал 27 мая. В регионе оборудовано 42 пункта проведения экзаменов. Во всех аудиториях обеспечено видеонаблюдение, специалисты пунктов прошли обучение и получили сертификаты. Шесть ППЭ оборудованы системами подавления сигнала сотовой связи.

На данный момент выпускники написали тестовые работы по семи предметам, в том числе обязательным русскому языку и математике. Завершится основной этап сдачи ЕГЭ 20 июня, а с 22 по 30 июня школьники смогут сдать экзамены, которые не сдали по уважительным причинам.