Санкт-Петербург, 16 июня, 2016, 11:20 — ИА Регнум. Системным реформам в России мешает страх перед переменами и политическими рисками. Об этом сегодня, 16 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума заявил глава совета Центра стратегических разработок при правительстве РФ Алексей Кудрин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Afedin Алексей Кудрин

Бывший вице-премьер и экс-глава Минфина говорил о необходимость перемен, соответствующих вызовам времени.

«Нельзя что-то сделать и успокоиться. Мы всегда должны меняться. Но у нас сейчас есть определенный страх перед переменами. Можно бояться потерять политический рейтинг, поссориться с социальной группой на пути этих перемен. Это сегодня стало проблемой», — сказал Алексей Кудрин.

Он сравнил управление государством с работой лоцмана, который ведет судно между рифами.

«Для этого нам нужна система навигации, система государственного управления, существенно более эффективная, чем сегодня. Мы недостаточно умеем управлять. Институты работают слабо. Мы должны обновить систему управления», — подчеркнул Кудрин.

Он также подчеркнул, что на сегодняшний день какое-либо одно решение не сможет вытянуть экономику РФ из кризисной ситуации.

«Мы подошли к тому этапу развития страны, когда целый комплекс проблем накопился, и одним решением мы не вытащим всю экономику: ни предоставлением инвестиционных льгот, ни добавлением денег чуть-чуть в экономику, чтобы раскачать инфляцию, ни созданием десяти «Сколково» — уже одним решением, одним направлением экономика не выводится из этого состояния», — уверен Кудрин.

По словам экономиста, есть целый комплекс проблем, тормозящих развитие российской экономики, среди которых он назвал «высокую долю государства в экономике, недостаточную конкуренцию, засилье госкомпаний и приближенных к государству компаний над остальным частным независимым сектором и роль судов и правоохранительных структур, оказывающих избыточную нагрузку на бизнес».