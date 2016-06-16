Грозный, 16 июня, 2016, 11:10 — ИА Регнум. В сфере образования Чечни наметились положительные изменения. Такие выводы сделали в Центре оценки качества образования Чеченской Республики (ЦОКО) после получения результатов первых итоговых экзаменов по русскому языку и математике.

Заболотский Николай. «Опять пятерка» (фрагмент). 1954

По данным, которые представили в ЦОКО, в текущем году выпускники показали результаты, превышающие уровень прошлого года в среднем почти на 20%.

Так, если в 2015 году при сдаче ЕГЭ по русскому языку преодолели минимальный порог 75% выпускников, то в текущем году их число достигло уже 87%. Математику на базовом уровне на проходной балл сдали 72% учащихся. Тогда как в прошлом году их число составило всего 55%. Русский язык на профильном уровне — более 36 баллов — в прошлом году смогли сдать всего 55% школьников. А нынешние результаты составили 74% от общего числа сдавших экзамен.

«Сегодня можно с уверенностью сказать, что мы на правильном пути, что положительные изменения, происходящие в сфере образования Чеченской Республики, только начинаются», — приводит слова сотрудника Центра оценки качества образования «Грозный Информ».

Как сообщало ИА REGNUM, министр образования и науки ЧР Исмаил Байханов, говоря об итогах ЕГЭ в 2015 году, заявил, что они невысокие, но вполне объективные. Всего 554 участника ЕГЭ показали результаты от 70 до 100 баллов. Результат 100 баллов не показал ни один из чеченских выпускников.

Читайте также: «ЕГЭ-туристы» в Чечне будут сдавать экзамен отдельно от всех

В Чечне на ЕГЭ записались почти 12 тысяч человек