Таллин, 16 июня, 2016, 10:56 — ИА Регнум. Более 30 000 жителей Эстонии скачали мобильное приложение ГАО «Эстонская Энергия» (Eesti Energia) для наблюдения за потреблением электроэнергии в своем домохозяйстве или на предприятии. Об этом ИА REGNUM сегодня, 16 июня, сообщили в Eesti Energia, отметив, что за год число таких пользователей увеличилось в два раза.

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Больше всего приложение используется для анализа потребления электричества, а также для передачи показаний электросчетчиков и оплаты счетов. Самой популярной функцией приложения является история потребления электричества по дням и часам, которую ежемесячно анализируют более 60% пользователей мобильного приложения Eesti Energia.

«Чтобы планировать свое ежедневное потребление на часы с более низкой ценой на электроэнергию, каждый пользователь может настроить для себя извещения о низких и высоких ценах», — пояснил руководитель электроработ Eesti Energia Таави Пунгас. Также каждый клиент с помощью приложения может видеть, насколько изменился его объем потребления за прошлый день или прошлый месяц во время работы различных приборов, или сколько потребляют его электроприборы в то время, когда его самого нет дома.

Таким образом, уверены в госкомпании, могут выясниться и некоторые возможности для экономии энергии: например, имеет смысл заменить старый и потребляющий много электроэнергии холодильник на более энергоэффективный прибор или задуматься о смене электрорадиаторов.

Мобильное приложение Eesti Energia, созданное в конце 2014 года, могут использовать владельцы iPhone и мобильных устройств на базе системы Android. Потребители, счетчики которых еще не переведены на удаленное считывание или которые не пользуются мобильными устройствами, могут анализировать свою историю потребления электроэнергии в электронной системе обслуживания на странице Eesti Energia в Интернете.