Москва, 16 июня, 2016, 10:56 — ИА Регнум. 37% жителей России очень внимательно следят за событиями на Украине. 46% наблюдают без особого внимания. 16% «совершенно не следят». Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

fonstola.ru Канат. Узел

Представления о характере взаимоотношений между государствами остаются стабильными в обеих странах. Половина жителей России (53%) по-прежнему считает, что Россия и Украина должны быть независимыми друг от друга, но дружественными — без виз и таможен.

Единого мнения среди граждан Украины нет: 44% опрошенных выступают за открытые границы, еще 44% — за визы и таможни между странами.

В мае 2016 года положительный образ страны-соседа вырос среди респондентов в обеих странах. 39% жителей России и 42% жителей Украины оценили свое отношение к соседу как «положительное» (против 26% и 36% соответственно), хотя до сих пор в общественном мнении обеих стран доминирует отрицательное восприятие.

Поддержка жителей России присоединения Крыма вернулась к высокому уровню, фиксируемому сразу после вхождения полуострова в состав России в 2014 годы. Поддерживают присоединение Крыма 88% российских граждан. В свою очередь 80% граждан Украины негативно относятся к присоединению.

Опрос проведен 27−30 мая 2016 года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше методом личного интервью в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.