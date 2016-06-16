Самара, 16 июня, 2016, 10:55 — ИА Регнум. Скандальные факты предал огласке депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев, опубликовав данные о том, кто из высокопоставленных силовиков и чиновников и за какую цену проживает на территории элитной резиденции губернатора на Первой Просеке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

www.passion.ru «Сироты» из «12 стульев»

«Коттедж №1 площадь 648,7 Меркушкин Николай Иванович — Губернатор Самарской области, бесплатно. Коттедж №6 площадь 122,7 Самодайкин Валерий Васильевич — руководитель Следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области, 5000 руб./месяц. Коттедж №10 площадь 204,3 Чабан Сергей Яковлевич — главный федеральный инспектор по Самарской области, 5000 руб/мес. Коттедж №12 площадь 158,5 Кабалоев Мурат Азраилович — прокурор Самарской области, 5000 руб./мес. Коттедж №4, площадь 238 Кандеев Сергей Станиславович — заместитель Председателя Правительства — министр управления финансами Самарской области (1 этаж), Пивкин Иван Иванович — министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области (2 этаж) 16 600 руб./мес (на двоих) и т.д.», — такую информацию разместил в своем блоге парламентарий Михаил Матвеев (стиль и орфография сохранены, прим. ИА REGNUM ).

Как поясняет депутат, резиденции губернатора на Первой Просеке официально называется ГКУ Самарской области «Гостинично-представительный комплекс», по сути представляющий собой закрытый элитный посёлок «для избранных» с несколькими десятками коттеджей, бассейном, физкультурно-оздоровительским комплексом и тому подобной инфраструктурой. «Он обходится самарским налогоплательщиками в сотни миллионов рублей в год, будучи значимой частью ежегодного бюджета Департамента управления делами губернатора и Правительства Самарской области, в среднем ежегодно составляющего около 2,5 млрд. рублей», — констатирует он.

«После материала «Некоррупция. Главе самарского СК Самодайкину сдали коттедж на Первой просеке за 5 (!) тыс.руб. в месяц» скандал вокруг «сирот», проживающих за смешные деньги в государственных элитных коттеджах резиденции стал бурно разрастаться. Ещё бы — оказалось, что порядка 15 коттеджей сдаются госучреждением неизвестным лицам явно себе в убыток (и бюджету), что прямо таки указывает на коррупционную составляющую: то ли это взятка «уважаемому человеку», то ли ст.201 УК РФ как минимум, как тут же подсказали в комментариях специалисты», — комментирует Михаил Матвеев.

«Скажу сразу — предоставить мне список проживающих в Департаменте управления делами губернатора отказались со ссылкой на закон о персональных данных. Но его предоставил источник в комментариях, — продолжает политик. — Вот ссылка. Желающих ознакомится с полным списком «счастливчиков», проживающих в резиденции губернатора с указанием площади коттеджа и стоимости проживания отсылаю туда. Лично я подтверждаю достоверность информации по отношению к ряду лиц, поэтому считаю информацию достоверной и в целом. А остальное проверит… даже не знаю, кто теперь и проверит. Не Кабалоев точно. Взгляните на «пятитысячников» — то есть тех «сирот», кто при своих огромных зарплатах не стесняется получать от самарских налогоплательщиков «матпомощь» в виде сдачи им коттеджей на Первой просеке по цене комнаты в безымянской коммуналке…».

Обращают на себя внимание комментарии по поводу элитной резиденции в соцсетях — от саркастичного «Ну, не бесплатно же!» до «Не делайте из себя идиотов». ИА REGNUM приводит некоторые из них (стиль и орфография авторов сохранены).

«(Анонимно) 16 июня. О Самарских сиратинушках. Обиднее всего за Самодайкина и Кабалоева — самые маленькие коттеджи им достались, а ведь у них самая трудная «работа». Не ценят их в Самарской области. Может быть им лучше поискать более хлебные места».

«16 июня, 2016 05:57 (UTC) Интересно было бы почитать материал, как их тошнит друг от друга — они же и дома и на работе не расстаются».

«(Анонимно) 15 июня Вся страна, так живет! Не делайте из себя идиотов. Как буд то это что-то сверх необ"яснимое!»

«denis_kuzminykh 15 июня Дети сироты по 10−15 лет в очереди стоят на получение жилплощади, и вынуждены все это время скитаться, тратя деньги не на самообразование, а на жилплощадь которую арендуют, при этом Меркушкин отчитывается, что Самара лидер в застройке жилья»!

«(Анонимно) 15 июн, 2016 В основе всего жадность и скопидомство. Желание пожить за счёт народа и втихоря подтаскивать под себя. Поэтому они и стоят друг за друга как броня. И если попадается один то второй бросается на защиту. На обидчиков наваливается весь репрессивный арсенал. Как в банде: рука руку моет».

Отметим также, что снять в Самаре обычную двухкомнатную квартиру площадью 53 кв. м стоит не меньше 12−15 тыс. рублей.