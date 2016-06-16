Якутск, 16 июня, 2016, 11:04 — ИА Регнум. В 2015 году из бюджета Якутии 1,1 миллиарда рублей была потрачен на СМИ — почти столько же, сколько было выделено на развитие спорта республики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат Госсбрания Якутии, заместитель координатора регионального отделения ЛДПР Гаврил Парахин.

Evgeny Деньги в кошельке

Как объяснил парламентарий, решение о распределении денег принимается министерством финансов и правительством региона.

«В 2015 годы мы одобрили их решение, не посмотрев, и понадеявшись на эту команду», — рассказал Гаврил Парахиин. Когда он стал смотреть расходы по итогам года, выяснилось, что на СМИ было потрачено 1,1 миллиарда рублей (в том числе 400 миллионов рублей на радио и столько же на газеты), а на спорт — 1,3 миллиарда. На спорт, считает депутат, было израсходовано слишком мало, а на СМИ — непомерно много. Парламентарий недоумевает, зачем СМИ столько денег, и на что они тратятся, министр финансов республики Валерий Жондоров отвечать на эти вопросы депутата не стал.

«В республике не развита ни тяжёлая атлетика, которая является массовым видом спорта, ни футбол. А СМИ, которые никому не интересны и их никто не смотрит, получают такие деньги», — возмущён депутат. Он рассказывает, что на выпуск газеты ЛДПР тратится порядка 1 миллиона рублей в год, и сомневается, что на 400 миллионов рублей в республики содержится 200−300 государственных газет. «Им слишком много денег дают, поэтому журналисты и пишут неинтересно. Конечно, им незачем стараться», — резюмировал парламентарий.

По его словам, тратами республики на СМИ заинтересовался также депутат республики Владимир Фёдоров, который оформляет депутатский запрос с просьбой разъяснить, как именно были израсходованы бюджетные деньги. «Пусть эти суммы обоснуют, и тогда вопросов не будет», — уверен Гаврил Парахин.