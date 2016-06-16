Москва, 16 июня, 2016, 10:50 — ИА Регнум. Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект о коллекторах на пленарном заседании ИА REGNUM 17 июня. Как передает корреспондент 16 июня, об этом заявил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ) по итогам Совета Думы.

ИА REGNUM Госдума

«Во втором чтении будет завтра рассматриваться законопроект, который внесли Сергей Евгеньевич Нарышкин и Валентина Ивановна Матвиенко, ряд депутатов Госдумы и членов Совета в Федерации, с названием «О защите прав и законных интересов физлиц при осуществлении деятельности по возврату долгов». С таким названием он принимался в первом чтении, сейчас его название несколько изменится — это известный законопроект о коллекторах», — сказал Мельников.

Всего Госдума рассмотрит 17 июня 35 законопроектов во втором чтении, в третьем чтении — 8 законопроектов, а в первом чтении — 15, сообщил депутат. «Это обычно бывает к концу сессии, а тем более — к окончанию работы созыва — больше всего законопроектов второго и третьего чтения», — отметил он.

Принятый в первом чтении документ запрещает коллекторам применять физическую силу и угрожать ее применением, причинять вред здоровью и имуществу, оказывать психологическое давление и вводить в заблуждение заемщиков. Запрет вводится и на сообщение о долге третьим лицам, включая родственников и сослуживцев, размещение сведений о должнике в интернете, на здании или жилом доме. В ходе работы комитета Госдумы по финрынку над поправками ко второму чтению законопроекта было принято решение о том, что документ не будет распространяться на долги по жилищно-коммунальным услугам и услугам связи, но лишь в том случае, если компания — поставщик услуг не заключит договор с коллекторским агентством. Также принято решение о том, что законопроект не будет распространяться на долги ИП, кроме того, уточнены сроки, в которые заемщик может отказаться от взаимодействия с коллекторами.