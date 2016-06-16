Ярославль, 16 июня, 2016, 10:44 — ИА Регнум. В Ярославской области предлагают снизить ставку транспортного налога на грузовые и легковые автомобили. Соответствующий законопроект уже внесен в Ярославскую областную думу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Инициатива принадлежит лидеру фракции ЛДПР в региональном парламенте Андрею Потапову. В пояснительной записке к проекту закона он отмечает, что, в соответствии со ст. 361 Налогового кодекса РФ, установлены минимальные ставки транспортного налога.

При этом, согласно ч. 2 статьи 361 Налогового кодекса, эти минимальные налоговые ставки могут быть уменьшены законами субъектов Российской Федерации, но не более чем в десять раз. Предлагаемый законопроект предусматривает снижение транспортного налога на 50% для грузовых автомобилей и на 20% — для легковых мощностью до 200 л.с.

«Мы обязаны поддержать наших граждан в таких тяжелых экономических условиях. О снижении ставки транспортного налога для грузовых автомобилей говорил и Президент РФ, мы кроме этого предлагаем снизить налог и для легковых автомобилей средней ценовой категории — какими владеют большинство граждан. Небольшой минус для бюджета, безусловно, будет, но не огромный. Но бюджет мы спасаем — а кто подумает о людях? Так что законопроект очень своевременный», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Андрей Потапов.