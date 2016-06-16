Якутск, 16 июня, 2016, 10:38 — ИА Регнум. На очередном 23 пленарном заседании Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 15 июня 2016 года, которое провел спикер Александр Жирков, принят в окончательном чтении проект республиканского закона «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О льготных тарифах на сжиженный газ, электрическую и тепловую энергию (мощность), водоснабжение и водоотведение». Таким образом, республиканский парламент расширил категорию граждан, имеющих право на льготные тарифы на тепловую и электрическую энергию, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба Ил Тумэна Депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Романов

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Инициаторами законопроекта являются члены фракции «Единая Россия», народные депутаты республики Александр Романов, Александр Корякин, Андрей Акимов, Александр Ноговицын, Гаврил Алексеев, Юрий Садовников, Владимир Атаманченко и Дмитрий Семенов.

Принятым законом «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О льготных тарифах на сжиженный газ, электрическую и тепловую энергию (мощность), водоснабжение и водоотведение» расширяется категория лиц, имеющих право на льготные тарифы на тепловую и электрическую энергию, основания для предоставления им льгот и порядок компенсации выпадающих доходов организаций.

Так, в статью 3 предлагается введение пункта, предоставляющего право на льготные тарифы в отношении тарифов на электрическую энергию (мощность) следующей категории лиц: физическим лицам, проживающим в жилищном фонде и приобретающим электрическую энергию от дизельных электростанций и других гарантирующих поставщиков. Включение данной категории преследует две цели: во-первых, распространить действие закона о льготных тарифах на всех физических лиц, тарифы на электрическую энергию для которых выше тарифов ОАО АК «Якутскэнерго». В противном случае (отсутствие в законе такой категории) приводит к ущемлению их прав, нарушению Конституции РФ. Во-вторых, законодательное закрепление фактически имеющегося льготного тарифа на электрическую энергию для указанных лиц. На сегодняшний день, энергоснабжающая организация рассчитывается с указанными лицами по льготным тарифам.

Таким образом, данное дополнение носит корректирующий характер и не приводит к увеличению расхода из государственного бюджета.

В эту же статью предлагается введение пункта, предусматривающего право на льготные тарифы в отношении тарифов на тепловую энергию (мощность) для таких категорий лиц как: юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность в сфере производства и (или) реализации продуктов питания и товаров народного потребления, оказания социально-значимых видов услуг, а также физические лица, имеющие на праве собственности гаражи, используемые для личных нужд, и потребляющие тепловую энергию (мощность) в населенных пунктах Республики Саха (Якутия).

Введение дополнительной категории лиц, имеющих право на льготные тарифы на тепловую энергию, обусловлено в связи с переходом с 1 июля 2016 года установления тарифов на тепловую энергию по «поселенческому принципу». Государственным комитетом по ценовой политике РС (Я) на 2016 год установлены «поселенческие» тарифы на тепловую энергию, которые вступают в силу с 1 июля 2016 года.

Переход на поселенческий принцип установления тарифов на тепловую энергию приводит к опережающему темпу роста тарифов на тепловую энергию по отдельным населённым пунктам. В этой связи, в целях недопущения роста цен и тарифов организаций, оказывающих социально-значимые услуги, снабжения населения продовольственными и непродовольственными товарами, а также в целях социальной защиты населения, проживающего в населенных пунктах республики, имеющего на праве собственности гаражи, которые используют для личных нужд (например, для хранения овощей) и потребляющие тепловую энергию, законопроектом выделена дополнительная категория лиц, имеющих право на льготные тарифы в части тепловой энергии.

На меры поддержки потребителей тепловой энергии, у которых ожидается опережающий темп роста затрат на тепловую энергию в связи с переходом на поселенческий принцип тарифообразования, потребуются дополнительные финансовые расходы из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в 2016 году в размере 3,5 миллиона рублей, которые будут выделяться через Агентство субсидий в составе общих сумм финансирования разницы льготных тарифов, сумма которой на сегодня составляет 17 миллиардов рублей и значительного влияния на затраты республиканского бюджета не окажет.

Принятые поправки в закон будут способствовать повышению качества оказания жилищно-коммунальных услуг, уровня комфортности проживания для населения муниципальных образований на территории Республики Саха (Якутия), что в конечном итоге приведет к экономии потребления коммунальных ресурсов и снижению в целом затрат государственного бюджета.

Принятие законопроекта также поспособствует социальной защите населения, поддержке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих социально-значимые услуги, снабжению населения продовольственными и непродовольственными товарами в связи с опережающим темпом роста тарифов на тепловую энергию из-за перехода на поселенческий принцип тарифного регулирования.