Санкт-Петербург, 16 июня, 2016, 10:38 — ИА Регнум. Решение Федеральной резервной системы США (ФРС) сохранить ставку на прежнем уровне не приведет к серьезным колебаниям на рынках, заявил глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкноты

«Ожидание аккуратности со стороны ФРС на рынке есть, не думаю, что это (решение по ставке) приведет к каким-то серьезным колебаниям на фондовом или валютном рынке», — говорит министр.

«Больше, наверно, воздействуют ожидания референдума в Великобритании», — отметил Улюкаев.

Федеральная резервная система (ФРС) США решила оставить ключевую ставку на прежнем уровне 0,25−0,5%. Также ФРС ухудшила свой прогноз по росту американской экономики на 2016 год. В марте прогноз роста ВВП США был 2,2% по итогам года, теперь — 2%. Показатель инфляции на текущий год увеличился с 1,2 до 1,4%. Прогноз уровня безработицы оставлен на прежнем уровне — 4,7%.