Решение ФРС не приведет к серьезным колебаниям на рынках — Улюкаев
Санкт-Петербург, 16 июня, 2016, 10:38 — ИА Регнум. Решение Федеральной резервной системы США (ФРС) сохранить ставку на прежнем уровне не приведет к серьезным колебаниям на рынках, заявил глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев журналистам.
«Ожидание аккуратности со стороны ФРС на рынке есть, не думаю, что это (решение по ставке) приведет к каким-то серьезным колебаниям на фондовом или валютном рынке», — говорит министр.
«Больше, наверно, воздействуют ожидания референдума в Великобритании», — отметил Улюкаев.
Федеральная резервная система (ФРС) США решила оставить ключевую ставку на прежнем уровне 0,25−0,5%. Также ФРС ухудшила свой прогноз по росту американской экономики на 2016 год. В марте прогноз роста ВВП США был 2,2% по итогам года, теперь — 2%. Показатель инфляции на текущий год увеличился с 1,2 до 1,4%. Прогноз уровня безработицы оставлен на прежнем уровне — 4,7%.