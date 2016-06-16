Варшава, 16 июня, 2016, 10:36 — ИА Регнум. Российская Федерация представляет самую серьезную угрозу для стран Запада. Об этом, как передает РИА Новости, заявил министр обороны Польши Антони Мачеревич.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Министр обороны Польши Антони Мачеревич — фигура историческая

«При всем уважении к российскому народу…, — говорит министр. — Это не отменяет тот факт, что она (Россия) является самой большой угрозой для безопасности мира».

Мачеревич добавил, что не все государства понимают «отличность» РФ от стран Запада. Именно поэтому в стратегии по отношению к Москве они допускают одни и те же ошибки, сказал министр обороны Польши.

Ранее министр обороны Польши Антони Мачеревич в интервью Defense News заявил, что власти страны намерены разместить на территории страны один батальон НАТО, которого будет вполне достаточно, чтобы «сдержать агрессию со стороны России».

Польское военное ведомство полагает, что, в случае «российской агрессии» от батальона НАТО потребуется лишь замедление «наступления врага».