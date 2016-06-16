Ростов-на-Дону, 16 июня, 2016, 10:36 — ИА Регнум. В каждом районе Ростова-на-Дону власти планируют реализовать проект по раздельному сбору мусора. Макулатуру и ПЭТ-бутылки будут собирать специальные экомобили, дизайн которых ещё требует разработки. Об этом ИА REGNUM 16 июня сообщили в администрации донской столицы.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Мусорное ведро в парке

Идею решили реализовать совместно общественники и компания, специализирующаяся на продаже картона и бумаги, заготовке и экспорте макулатуры в области. Помимо того, что вторсырье можно будет оставить у необычной машины, волонтёры расскажут о значении раздельного сбора мусора, на автомобиле разместят информационные баннеры.

Ожидается, что экомобили будут курсировать по определенному графику в жилом секторе, на площадках торгово-развлекательных центров и в местах отдыха. Частота акций по раздельному сбору мусора будет зависеть от активности горожан.

Напомним, что мусорный вопрос в донской столице стоит особенно остро. Так, в мае в ходе инспекции активистов Общероссийского народного фронта областной центр возглавил рейтинг по количеству стихийных свалок. «Фронтовики» нашли в городе 189 полигонов. Бытовой мусор гниет, к примеру, на берегах реки Темерник.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, весной текущего года в Первомайском районе города власти разгребли гигантскую мусорную свалку. Оказалось, что житель частного сектора на улице Фадеева копил отходы в течение пяти лет. За это время он собрал около 60 тонн мусора.

Беспокоятся горожане и за состояние Кумженской рощи. Здесь массово отдыхают горожане, но мусор за собой, к сожалению, не выносят. Экологи и активисты общественных организаций своими силами наводят порядок. До следующих посетителей.

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