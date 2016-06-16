Барабинск, Новосибирская область, 16 июня, 2016, 10:57 — ИА Регнум. Главой Барабинского района Новосибирской области избран Евгений Бессонов. Как сообщили ИА REGNUM в администрации района, в конкурсную комиссию поступило пять заявлений, к процедуре было допущено четыре человека — исполняющий обязанности главы Барабинского района Евгений Бессонов, директор МУП «Рассчетно-кассовый центр г. Барабинска» Игорь Кутепов, генеральный директор ООО «Миссия» Юрий Каргополов, начальник управления экономики, труда и контрактной системы администрации района Светлана Мышова.

Администрация Барабинского района Глава Барабинского района Евгений Бессонов

После оценки документов, тестирования конкурсантов на знание федерального и областного законодательства и представления программы развития Барабинского района, члены конкурсной комиссии определили две кандидатуры, которые были представлены на сессии местного совета депутатов. Большее количество баллов после первого этапа набрали Евгений Бессонов и Игорь Кутепов. В итоге, в ходе открытого голосования 21 голос был отдан за Бессонова, два депутата поддержали кандидатуру Кутепова.

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Напомним, прежний глава Барабинского района Сергей Яцун ушел досрочно в отставку по собственному желанию 4 апреля 2016 года. Высказывалось мнение, что уход Яцуна связан с публикацией «Гибнут от голода» в «Провинциальной Сибири», в которой рассказывалось о бедственном положении коров в колхозе «Таскаевский».