Москва, 16 июня, 2016, 10:30 — ИА Регнум. Раскорреляция движения рубля и цен на нефть, которая наблюдалась в предыдущие дни, отошла на задний план, уступив место доллару и ФРС. По мнению, аналитика ГК ИнстаФорекс Игоря Ковалева, американский регулятор только усилил неопределенность вокруг темы повышения ставок, слегка пошатнув позиции национальной валюты, которая корректировалась вниз в течение дня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар. Рубль

«Также отчасти рублю помогло общее улучшение отношения к риску, которое, впрочем, уже сегодня может сойти на нет. Давление на валюту может оказать и динамика нефтяных цен», — сказал Ковалев.

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«Усугубление настроений в сырьевом сегменте, где участники рынка не проявляют интереса к покупкам, отразится на поведении российской валюты. Энергоноситель заметно просел, и сегодня, 16 июня, рубль будет отыгрывать этот негатив. Ограничить «медвежий» потенциал валюты может несколько подавленное состояние доллара», — считает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, Банк России понизил официальные курсы доллара США и евро к рублю на 16 июня. Так, доллар США понижен на 11,5 коп. до 65,91 рубля. Евро потерял 37,3 ком. и составил 73,94 рубля. Цена нефти марки Brent упала на 0,84% — до 48,56 доллара за баррель.