Калининград, 16 июня, 2016, 10:30 — ИА Регнум. В Калининградской области число школьников, написавших ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов, увеличилось вдвое по сравнению с прошлым годом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве образования, если в 2015 году «стобалльников» было 13 учащихся, то в этом году — 27.

Один из самых весомых результатов продемонстрировала гимназия № 32 г. Калининграда. В этом учебном заведении Единый государственный экзамен по русскому языку на 100 баллов написали пять школьников.

«Поздравляю учителей русского языка 32-й! Пять стобалльников! Педагоги и дети — молодцы! Люблю и горжусь! Вы просто супер!» — прокомментировала на своей странице в «Фейсбуке» директор 32-й гимназии Виктория Белякова.

Всего в Калининградской области русский язык сдавали более 4 тыс. человек. Средний балл в регионе выше результатов прошлого года (в 2015 году — 65, в 2016 году — 70).