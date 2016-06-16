Архангельск, 16 июня, 2016, 10:25 — ИА Регнум. В Архангельской области уже на протяжении нескольких лет производство скота и птицы на убой в живом весе продолжает стремительно падать. Так, за пять месяцев 2016 года в сельскохозяйственных организациях Архангельской области по сравнению с январем-маем 2015 года производство скота и птицы на убой (в живом весе) сократилось в 2,5 раза, яиц — в 4,9 раза, производство молока увеличилось на 4,5%. Поголовье скота за исключением крупного рогатого продолжает снижаться. Такую статистику ИА REGNUM привели в Архангельскстате.

forbes.kz Яйца

Председатель Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Архангельской области Михаил Силантьев в беседе с корреспондентом агентства отметил, что в регионе закрылись две крупнейшие птицефабрики, что, разумеется, повлияло на снижение производства яйца и птицы. «Думаю, что в следующих отчётах цифры стабилизируются. Падение численности поголовья свиней в области тоже вызвано тем фактором, что Заостровская ферма пока ещё не вышла на полную мощность. Это произойдёт к осени этого года и тогда эта цифра тоже поползёт вверх. В целом в РФ сейчас стимулируется закрытие малых свиноводческих хозяйств и перепрофилирование их на другие виды животноводства. Но у нас в области пока эта ниша ещё не сильно занята, а потому проекты по созданию новых небольших свиноводческих ферм продолжают появляться, что уже к концу года должно сказаться и в стандартных. В целом хочу отметить, что сейчас у нас началась сельхозперепись и на неё мы возлагаем надежду уточнения всех этих цифр. Пока что большая часть стандартных опирается на эмпирические данные и вызывает большие сомнения. Думаю, что результаты переписи, которые появятся к концу года значительно скорректируют все эти отчёты, приблизив их к реальности», — сказал Михаил Силантьев.