Санкт-Петербург, 16 июня, 2016, 10:18 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подписал распоряжение, согласно которому новый мост через Дудергофский канал в Красносельском районе города получил имя первого президента Чеченской республики Ахмата Кадырова. Об этом сказал корреспонденту ИА REGNUM начальник управления информации администрации Санкт-Петербурга Андрей Кибитов в кулуарах ПМЭФ-2016.

bpearl.net Мост Ахмата Кадырова в Санкт-Петербурге

Он пояснил, что решение в Смольном принималось в свете того факта, что Ахмат Кадыров является Героем России (посмертно), а Петербург — неотъемлемая часть единой страны. Поэтому говорить о том, что Ахмат Кадыров якобы «ничего не сделал для Петербурга» — это значит отрицать роль Петербурга в истории России, для которой город на Неве 200 лет был столицей.

«Имя каждого героя страны имеет право на увековечивание в городах страны», — сказал пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга, призвав не делить героев страны на «своих» и «чужих».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая Топонимическая комиссия комитета по культуре Петербурга рекомендовала назвать мост через Дудергофский канал в честь Ахмата Кадырова. Инициатором этой идеи выступили общественные организации «Милосердие», «Невские берега» и «Сильная Россия».

Оппозиционные петербургские политики резко раскритиковали решение о названии моста и заявили об инициировании городского референдума по данному вопросу.