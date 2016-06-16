Калуга, 16 июня, 2016, 10:18 — ИА Регнум. Оперативниками управления уголовного розыска УМВД России по Калужской области, во взаимодействии с ФСБ России, в ходе разыскных мероприятий установлена личность и место нахождения жителя одной из республик ближнего зарубежья, подозреваемого в совершении разбойного нападения на втором километре автодороги «Волковское — Некрасово» Тарусского района Калужской области.

Фото пресс-службы УМВД Росии по Калужской области В зале суда

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделении информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, по версии следствия, в апреле этого года мужчина, действуя в составе группы лиц, применив насилие в отношении работников организации, осуществляющей перевозку принадлежащих почтовому отделению денежных средств, открыто похитил свыше одного миллиона рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. «4» ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Подозреваемый задержан. Постановлением Калужского районного суда в отношении фигуранта избрана мера пресечения — арест. Следствие по делу продолжается.

По официальной информации УФПС Калужской области, «данное происшествие не привело к сбоям в оказании услуг населению. Все выплаты были произведены в срок. Материальные ценности, которыми оперирует предприятие, застрахованы. Почтовые работники не пострадали. Предприятие оказывает необходимое содействие следствию».