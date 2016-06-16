Краснодар, 16 июня, 2016, 15:06 — ИА Регнум. В Краснодаре открываются показы «Матрицы» — культового фантастического боевика конца 90-х от режиссеров Энди и Ларри Вачовски. В оригинале с русскими субтитрами фильм будет демонстрироваться в сети кинотеатров «Формула Кино». Организует показы компания «Иноекино».

Цитата из к/ф «Матрица». реж Лана Вачовски, Лилли Вачовски. 1999. США Выбор

Томас Андерсон ведёт двойную жизнь: типичный офисный сотрудник днём, ночью он превращается в хакера Нео, и нет места в сети, куда бы он не смог дотянуться. Но однажды всё меняется — Нео просыпается ото сна, в который погружено человечество, и узнаёт страшную правду: люди живут в мире иллюзий — Матрице, вселенной давно правят машины, а энергия людских тел поддерживает существование искусственного интеллекта. Нео оказывается втянут в войну горстки людей против машин. Более того, ему сообщают, что он избранный и пришёл, чтобы изменить расстановку сил в этом мире.

Картина вышла на экраны в 1999 году и поразила зрителей не только оригинальной идеей, но художественным исполнением. Инновационный bullet time — эффект «медленно летящей пули» стал в какой-то мере «визитной карточкой» «Матрицы». Визуально это выглядит так, как будто время в кадре останавливается, в то время как камера продолжает двигаться.

Техника исполнения знаменитого спецэффекта основана на приёме «временной срез», используемом в старой художественной фотографии: вокруг объекта устанавливается большое количество камер, которые снимают одновременно. Описанный метод был улучшен режиссёрами. При съемках сцены «Полет пули» было задействовали 120 специальных камер, для того, чтобы создать панорамный показ летящей пули, выпущенной агентом, и движений уклоняющегося от неё Нео.

К середине 2002 года, спустя три года после выхода Матрицы, эффект «медленно летящей пули» был использован в двадцати различных фильмах.

Общая стоимость спецэффектов «Матрицы» составила 12,6 миллионов долларов, что соответствует 20-и процентам бюджета. Визуальные эффекты картины были удостоены премии «Оскар».