Ереван, 16 июня, 2016, 10:08 — ИА Регнум. С наступлением лета доминирующие в сфере авиапассажироперевозок Армении российские авиаперевозчики перекроили расписания своих полетов из Еревана в российские города, традиционно пользующиеся высоким спросом.

Армен Гаспарян. tankasan.livejournal.com Аэропорт «Звартноц», 2014 год.

Обычно российские направления, где наличествует неиссякаемый пассажиропоток, тасуются между несколькими основными игроками. Это компании «Аэрофлот», «S7» и «Уральские авиалинии». В ограниченном виде присутствуют «Вим-Авиа», «Ютейр» и «Россия». В любом случае наличие 6 авиакомпаний только на российском направлении, на первый взгляд, способно эффективно обеспечить ежегодный двухмиллионный рынок Армении (до 70% пассажиропотока идет в российском направлении). Но это только на первый взгляд.

Рынок четко поделен между этими игроками. Конкурентным маршрутом из всех городов России, где армянская диаспора разбросана от Владивостока до Калининграда, является только Москва-Ереван-Москва. На этом направлении работают почти все — «Аэрофлот», «S7», «Уральские авиалинии», «Вим-Авиа» и «Ютейр». На всех остальных направлениях действует лишь по одному перевозчику. К примеру, компания «Уральские авиалинии» является монополистом на таких направлениях, как С.-Петербург-Ереван-С.-Петербург, Екатеринбург-Ереван-Екатеринбург, Краснодар-Ереван-Краснодар, Ростов-Ереван-Ростов, Самара-Ереван-Самара. Компания «Россия» имеет монополию на маршруте Сочи-Ереван-Сочи. У «S7» монополия на маршруте Новосибирск-Ереван-Новосибирск.

Несложно понять, что мы имеем дело с классическим разделением рынка в условиях монополии, когда потребителям не из чего выбирать. Соответственно устанавливается и стоимость перелетов. Стоимость высокая в активный летний сезон. На формирование цен, которые в летний сезон вызывают в обществе Армении справедливую критику, влияет не только фактор четкого разделения направлений между российскими перевозчиками.

Российские авиаперевозчики создают искусственный дефицит на рынке, что способствует резкому росту цен на авиабилеты, казалось бы, без их прямого участия. Так, по положению на текущий июнь, на самых загруженных направлениях в южные города России количество рейсов сокращены. К примеру, еженедельно между Ереваном и Сочи осуществляется всего два рейса (!!!), загрузка которых составляет 100%. Это несмотря на то, что билет на рейс, полет которого длится не более 1 часа, составляет $200. Как уже отмечали, на этом направлении работает компания «Россия», которая, по сути, стрижет капусту с армянских пассажиров, набивая борт до отказа, за три часа завершающий перелет по маршруту Сочи-Ереван-Сочи. Прошлой зимой тот же самый билет стоил порядка $50.

Та же картина и по другим направлениям. По 10 рейсов неделю осуществляется между Ереваном и Краснодаром и между Ереваном и Ростовом. Это крайне мало с учетом того, что со всего юга России, где наиболее многочисленная армянская диаспора России, Ереван связан только с тремя городами — Сочи, Ростов и Краснодар. По положению на текущий июнь нет рейсов между Ереваном и Мин. Водами, Ереваном и Ставрополем, спрос на которые традиционно высок. Помнится, в свое время только в Мин. Воды из Еревана летели три авиакомпании еженедельно с 10 рейсами. Эта ситуация формирует неудовлетворенный спрос и отсутствие на данный период времени свободных авиабилетов на прямые рейсы, к примеру, между Ереваном и Сочи до конца августа-середины сентября. Соответственно, цены взлетают до небес вместе с купившими их пассажирами.

В то же время Москву и Ереван связывает до 100 рейсов в неделю, большая часть которых ориентирована на транзитных пассажиров. Думается, что такая ситуация не только с рейсами из Еревана, из-за чего самим москвичам не протолкнуться ни в одном московском аэропорту.

Российские авиаперевозчики доминируют на рынке Армении и буквально грабят граждан Армении по одной причине, что власти этой республики, бездарно внедрив политику, так называемого, «открытого неба» (причем, активно лоббируемого в Армении почему-то Вашингтоном с его международными структурами), никак не вмешиваются в «свободный» рынок. Хотя бы путем создания и поддержки собственного авиаперевозчика. В данном случае «невидимая рука» этого рыночного беспредела имеет вполне конкретные имена и фамилии.