Новосибирск, 16 июня, 2016, 13:58 — ИА Регнум. Сегодня в кинотеатрах «Формула Кино» Новосибирска открываются показы фильма «Матрица» режиссеров Энди и Ларри Вачовски. В течение четырёх дней — с 16 по 19 июня ретроспектива пройдёт и в других городах России, включая Москву и Санкт-Петербург.

Цитата из к/ф «Матрица». реж Лана Вачовски, Лилли Вачовски. 1999. США Поединок

Картина о противостоянии людей и машин с Киану Ривзом в главной роли впервые вышла на экраны в 1999 году. Фильм покорил сердца зрителей и кинокритиков по всему миру, заполучил четыре «Оскара» и оказал серьёзное влияние на последующие фильмы в жанре научной фантастики.

Сюжет «Матрицы» основан на идее, что реальность, в которой живёт подавляющее большинство людей, есть симуляция, созданная разумными машинами, чтобы подчинить себе человечество. «Люди — это болезнь, раковая опухоль планеты. А мы — лекарство», — говорит агент Смит в одном из финальных диалогов с Морфеусом.

В борьбу против машин оказывается втянут хакер Нео, он же офисный сотрудник Томас Андерсон, до определённого дня ведущий более, чем заурядную жизнь. Ему и кучке людей, очнувшихся ото сна, предстоит спасти всё человечество.

В картине угадываются мотивы «Алисы в Стране чудес», сюжетные ходы «Терминатора», сцены из «Тёмного города» и других фильмов. Философская составляющая ленты созвучна с платоновским мифом о Пещере, идеями Декарта, Бодрийара, дзен-буддизма…

Цитата из к/ф «Матрица». реж Лана Вачовски, Лилли Вачовски. 1999. США Выбор

Режиссёры писали сценарий на протяжении пяти с половиной лет. В течение этого времени было разработано четырнадцать рабочих версий фильма. Когда Вачовски продали сценарий своего предыдущего фильма «Наёмные убийцы» 1995 продюсеру Джоэлю Силверу, они рассказали ему о сюжете «Матрицы». Идея Силвера заинтересовала, однако для реализации столь мощного проекта режиссёры казались ему слишком неопытными. Продюсер предложил им снять для начала что-то более простое в техническом плане, и когда Вачовски сделали довольно успешную «Связь» 1996, Warner Bros дала добро на постановку «Матрицы».

В кинотеатрах «Формула Кино» фильм будет демонстрироваться в оригинале с русскими субтитрами. Организует показы компания «Иноекино».