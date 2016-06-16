Владикавказ, 16 июня, 2016, 10:04 — ИА Регнум. В Северной Осетии ждут дотаций из федерального бюджета в размере 1 млрд 89 млн рублей. Как сообщили 16 июня корреспонденту ИА REGNUM в правительстве республики, дополнительные средства российским регионам выделяются на сбалансированность бюджетов.

photo-day.ru Северная Осетия

В североосетинском правительстве отмечают, что выделение указанных средств — результат ранее проведенной встречи временно исполняющего обязанности главы РСО-Алания Вячеслава Битарова с премьер-министром страны Дмитрием Медведевым, которая состоялась в апреле текущего года. Тогда в ходе разговора обсуждались первоочередные вопросы развития Северной Осетии, в том числе оказание финансовой помощи республике. Дмитрием Медведевым были даны конкретные поручения федеральным профильным министерствам.

Позже о мерах поддержки Вячеслав Битаров говорил уже с вице-премьером РФ Александром Хлопониным на заседании в городе Пятигорске. В начале июня варианты, которые помогли бы сбалансировать бюджет республики, рассматривались на совещании в Министерстве РФ по делам Северного Кавказа.

Говоря о ситуации в бюджетной сфере РСО-Алания и в целом ее социально-экономическом положении, отметим, что, несмотря на предпринимаемые меры, республика по-прежнему имеет крайне ограниченный доступ к действующим механизмам финансирования отраслевых госпрограмм из-за высокой разбалансированности и дефицита бюджета. В связи с этим на федеральном уровне Вячеславом Битаровым достигнута договоренность о снижении доли софинансирования по участию в федеральных программах. Если раньше для вхождения в федеральные целевые программы необходимо было внести 20−30% в качестве софинансирования из республиканского бюджета, то теперь этот показатель составит не более 5%.

Напомним, что бюджет республики в текущем году составляет 19 млрд 355 млн рублей, расходы главного финансового документа определены в сумме 19 млрд 755 млн рублей. Дефицит бюджета сложился в размере 400 млн рублей. Северная Осетия по-прежнему остается в числе российских регионов с высокой степенью дотации. Государственный долг республики составляет 11,2 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на федеральные средства в Северной Осетии построят новый противотуберкулезный диспансер. Соответствующее решение было принято в ходе встречи Вячеслава Битарова с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой. Глава федерального ведомства в прошлом месяце находилась с рабочим визитом в РСО-Алания.