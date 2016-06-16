Москва, 16 июня, 2016, 10:04 — ИА Регнум. Сегодня, 16 июня, в российских школах в основной период ЕГЭ проходят экзамены по истории и информатике и ИКТ. Данные предметы участники сдают по выбору, сообщили в Рособрнадзоре.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Заявления на участие в ЕГЭ по истории в основной период подали около 159 тысяч человек, в том числе около 141 тысячи выпускников текущего года. Экзамен пройдет во всех субъектах РФ, для его проведения будет задействовано порядка 3 тысяч пунктов проведения экзаменов (ППЭ).

Заявления на участие в ЕГЭ по информатике и ИКТ подали почти 64 тысячи человек, в том числе 59 тысяч выпускников текущего года. Для проведения экзамена организовано более 2 тысяч ППЭ во всех субъектах РФ.

Контролировать ход экзаменов будут более 1 тысячи федеральных общественных наблюдателей, более 2 тысяч онлайн-наблюдателей и более 140 федеральных экспертов.

Как сообщало ИА REGNUM, досрочный период ЕГЭ-2016 в России без сбоев и нарушений прошел с 21 марта по 23 апреля, включая резервные дни. Экзамены в основной период проходят с 27 мая по 30 июня. Во всех регионах России работает горячая линия по вопросам сдачи ЕГЭ, а также телефон доверия к ЕГЭ, по которому можно сообщать обо всех случаях нарушений во время экзаменов.