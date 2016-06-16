Санкт-Петербург, 16 июня, 2016, 11:19 — ИА Регнум. Фантастический боевик «Матрица» вновь выходит на большой экран. Картину покажут в Санкт-Петербурге, в сети кинотеатров «Формула Кино» с 16 по 19 июня и в кинотеатре «Аврора» с 16 по 18 июня. Фильм будет демонстрироваться в оригинале с русскими субтитрами. Показы организует компания «Иноекино».

Матрица. Постер

В центре сюжета фильма — повстанческая борьба людей против машин, захвативших вселенную. Главный герой — хакер Нео, однажды очнувшись ото сна, понимает, что жизнь, которой живёт всё человечество — ни что иное, как иллюзия, созданная разумными машинами, чтобы скрыть правду и использовать энергию тел, как источник питания для искусственного интеллекта. Под силу ли кучке людей, пробудившись также, как Нео, одержать победу в этой неравной борьбе, даже если в их рядах избранный?

«Матрица» — совместный проект студии Warner Bros и австралийской Village Roadshow Pictures. Большинство сцен фильма снято на небоскрёбах австралийского города Сидней. Съёмочный период составил 118 дней.

Главную роль Нео в картине исполнил Киану Ривз, Морфиуса сыграл актёр Лоуренс Фишборн, в роли Тринити выступила Керри-Энн Мосс. Главным антагонистом фильма — агентом Смитом стал Хьюго Уивинг.

Цитата из к/ф «Матрица». реж Лана Вачовски, Лилли Вачовски. 1999. США Виртуальность

Съёмки картины потребовали большей предварительной подготовки, чем ожидалось. Чтобы овладеть основами восточных единоборств, актеры тренировались целых четыре месяца — с октября 1997-го по март 1998 года. Но некоторые поединки всё равно не обошлись без инцидентов: во время боя между Морфеусом и Смитом Хьюго Уивинг, блокируя удар Лоуренса Фишбёрна, чуть не сломал тому руку; сам же Киану Ривз перед съёмками перенёс операцию на шее, поэтому дрался не так много, как планировал. Из-за большого количества неудачных дублей съемки боя между Нео и агентом Смитом в подземке затянулись и заняли на 10 суток больше планируемого времени.

«Матрица» вышла на экраны в 1999 году. Фильм был более, чем положительно воспринят зрителями и критиками кино. Картина получила четыре премии «Оскар» за монтаж, звук, монтаж звука и визуальные эффекты. В 2012 году фильм вошёл в Национальный кинореестр Соединённых Штатов Америки.