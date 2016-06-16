Вашингтон, 16 июня, 2016, 09:56 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Хиллари Клинтон

До революции Ливия была спокойной, процветающей и светской страной, предоставляющей США важную информацию о деятельности террористов в мире после 11 сентября. Каддафи не представлял угрозы для США, однако тогдашний государственный секретарь Хиллари Клинтон выступила в поддержку ливийской оппозиции, убедив администрацию в необходимости ввести бесполетную зону, в результате чего операция, задуманная как средство для предотвращения гуманитарной катастрофы, быстро переросла в полномасштабную войну, пишет Чарльз Р. Кьюбик в статье для National Interest.

Как отмечает автор, в течение двух недель после начала революции было две возможности для прекращения огня. Первое предложение поступило в Минобороны США и объединённый комитет начальников штабов, второе — в Объединённое командование вооружённых сил США в зоне Африки, членом которого на тот момент являлся автор. Командованию США предлагали начать прямые переговоры об отставке Муаммара Каддафи. Автор отмечает, что обе эти возможности были отвергнуты бывшей первой леди Хиллари Клинтон, что подтверждается внутренней перепиской, которая была опубликована в прошлом году.

Так, 18 марта 2011 года полковник объединённого комитета начальников штабов сообщал: «…ввиду резолюции Совбеза ООН ливийские вооруженные силы активизировали операции по захвату Бенгази, а также в скором времени готовы начать режим прекращения огня. Как ожидалось. Наш контакт организует личную встречу с Саифом, или по Skype/видеоконференции для начала связи, если не будет позволять время. Он согласен общаться с высокопоставленным лицом правительства США». Также в переписке указывалось, что мирное разрешение конфликта еще возможно без кровопролития в Бенгази, благодаря этому «Саиф и находился на нашей (США) стороне». Однако уже 14 марта 2011 года госсекретарь Клинтон встретилась с лидерами восстания в Париже, в том числе Махмудом Джибрилем — человеком номер два в ливийском подразделении «Братьев-мусульман» (организация запрещена в РФ) — и уже дала обещания поддержать их революцию.

Несмотря на реальные возможности достижения перемирия для предотвращения «кровопролития в Бенгази» в начале вооруженных столкновений, секретарь Клинтон вмешалась и продавила свою внешнеполитическую позицию в поддержку революции, руководимой «Братьями-мусульманами» (запрещена в РФ) и явными террористами из Ливийской исламской боевой группы. Один из лидеров Ливийской повстанческой бригады Ахмед Хаттала примет впоследствии участие в нападении на посольство США в Бенгази 11 сентября 2012 года. Позднее бывшая первая леди выразит свое пренебрежение к хаосу, творящемуся в Ливии. Так, на заседании комитета Конгресса по надзору в 2013 году она заявила: «Было ли это из-за протеста или из-за того, что группа людей вышла однажды ночью на прогулку и решила убить нескольких американцев? Какое это теперь имеет значение?».

Однако решение развязать войну в Ливии имело огромное значение, поскольку именно оно привело к гуманитарной катастрофе, отмечает автор, выступающий в данный момент советником по вопросам безопасности при претенденте на выдвижение от Республиканской партии Дональде Трампе. Из-за её недальновидности и провальной политики террористы получили доступ к оружию, на протяжении нескольких месяцев в стране бушевала война, погибли и получили увечия тысячи человек, были убит посол США и трое других граждан страны, ливийская экономика оказалась разрушенной, что привело к кризису с беженцами в ЕС. Без сомнения, в списке внешнеполитических провалов Хиллари Клинтон Ливия занимает первое место.

Так, революция в стране закончилась 23 октября 2011 года, первые «демократические», как считает автор, выборы прошли 7 июля 2012 года, вторые — 25 июня 2014 года. Несмотря на попытки официальных лиц Ливии установить светское правление, радикальные исламские элементы отвергли результаты выборов и с помощью военной силы узурпировали выбор ливийского народа. Прямым результатом хаоса, вызванного провальной политикой госсекретаря Клинтон, является то, в стране на сегодняшний день за власть борются четыре группировки, в том числе террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ), захватившая города Сирт.