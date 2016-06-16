Москва, 16 июня, 2016, 09:48 — ИА Регнум. В пятницу, 17 июня, в 12:00, в пресс-центре ИА REGNUM состоится пресс-конференция Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС).

Александр Кержнер. В первый класс ( фрагмент). 1950

Уровень школьного образования угрожает будущности России. Общество требует возвращения к классическому отечественному образованию и делает шаги в этом направлении.

На пресс-конференции выступят ученые, учителя, родители, расскажут о сокрушительных результатах «реформ» в образовании, о севастопольской инициативе возрождения школьного образования и диалоге родителей с Минобром.

Обеспокоенные родители (в Севастополе) отказываются от современных программ и хотят организовать обучение с использованием наработок лучших советских программ и методик. Способна ли система образования позволить им такую вариативность, или она уже никуда не годится? Как на этот и другие вопросы председателя РВС ответил министр?

На пресс-конференции родители, учителя, профессора высшей школы обсудят пути возрождения отечественного образования.

Участники:

Мария Рачиевна Мамиконян, председатель РВС;

Виктор Иванович Слободчиков, доктор психологических наук, профессор, академик РАО и Международной славянской академии образования им. Я.А. Коменского.

Александр Александрович Волков, профессор, доктор филологических наук, заведующий кафедрой общего и сравнительно-исторического образования МГУ;

Дмитрий Павлович Ивинский, доктор филологических наук, профессор МГУ;

Надежда Григорьевна Храмова, кандидат психологических наук, профессор РПУ;

Андрей Геннадьевич Сверчков, заместитель руководителя Агентства по культурно-социальным исследованиям общества (АКСИО);

Павел Михайлович Расинский, РВС.

Адрес пресс-центра ИА REGNUM: Москва, Берсеневский пер., д. 2, стр. 1, БЦ «Красный Октябрь» (посмотреть на карте).

Регистрация гостей и аккредитация прессы проводится по электронной почте: press-center@regnum.ru