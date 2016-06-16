Москва, 16 июня, 2016, 09:46 — ИА Регнум. 36% граждан РФ считают, что власти страны должны закрыть границу c Украиной, а также ввести для украинцев визы и таможенный досмотр. В 2015 г. положительно отнеслись к таким мерам 30% респондентов. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные «Левада-центра».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

Доля опрошенных, которые видят РФ и Украину двумя независимыми дружественными странами с открытыми границами, за год почти не изменилась и составляет 53%-54%. За объединение двух стран высказались 7% респондентов.

При этом в «Левада-центре» отмечают, что отношение граждан РФ к Украине в целом улучшилось по сравнению с прошлым годом. О симпатии к соседней стране высказались 39% респондентов, в мае 2015 г. этот показатель составлял 26%.

Негативно к Украине относятся 47% россиян, в мае прошлого года было 59% респондентов.

Отметим, что 66% респондентов назвали нынешнюю ситуацию на Украине напряженной, а 17% — взрывоопасной, критической.