Оренбург, 16 июня, 2016, 09:38 — ИА Регнум. В Оренбургской области оборот розничной торговли в январе-мае сложился в объеме 111 млрд 940,1 млн рублей, что в товарной массе на 0,7% больше, чем в январе-мае 2015 года. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбургстате, на 93% оборот розничной торговли формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, реализующими товары вне рынка, доля продажи товаров на розничных рынках и ярмарках составила 7%.

Борис Кустодиев. Ярмарка. 1906

Населению в январе-мае 2016 года продано пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий на 54 млрд 517,8 млн рублей, непродовольственных товаров — на 57 млрд 422,3 млн рублей, что в товарной массе составило к уровню января-мая 2015 года соответственно 103,4% и 98,2%.

В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 48,7%, непродовольственных товаров — 51,3%.

Товарные запасы в организациях розничной торговли на 1 июня 2016 года составили 9 млрд 731,9 млн рублей, или 93,5% к товарным запасам на 1 мая 2016 года. Уровень запасов в организациях розничной торговли на 1 июня 2016 года составил 43 дня.

В январе-мае 2016 года оборот общественного питания сложился в объеме 6044,5 млн рублей, индекс физического объема к уровню января-мая 2015 года составил 101,8%.