Якутск, 16 июня, 2016, 09:38 — ИА Регнум. На очередном пленарном заседании парламента Якутии под руководством спикера Александра Жиркова, 15 июня 2016 года, народные депутаты республики рассмотрели 102 вопроса: 87 проектов республиканских законов и проектов постановлений Государственного Собрания (Ил Тумэн). В окончательном чтении принято 53 закона, в первом чтении рассмотрены 5 законопроектов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба Ил Тумэна 23-е пленарное заседание Государственного Собрания Якутии (Ил Тумэн)

Так, рассмотрено 15 вопросов федерального значения, из них поддержано 4 проекта федеральных законов, 4 инициативы и 7 обращений законодательных (представительных) органов субъектов Российской Федерации в федеральные органы государственной власти.

По инициативе Главы Якутии Егора Борисова внесены изменения и дополнения в Конституцию (Основной закон) Республики Саха (Якутия). Во-первых, вносятся изменения в часть 4 статьи 22 Конституции Якутии, устанавливающие нормы о гарантировании республикой государственных образовательных стандартов в соответствии с новым Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Законом Республики Саха (Якутия) «Об образовании в Республике Саха (Якутия)». Во-вторых, вносятся изменения касающиеся процедуры назначения прокурора республики. Изменениями предлагается дополнить полномочия Парламента и Главы Якутии по согласованию кандидатуры на должность прокурора республики. В-третьих, постановлением Правительства республики от 22 декабря 2015 года утверждены действующие правила орфографии языка саха, в соответствии с которыми предлагается наименование субъекта — Республики Саха (Якутия) — и наименование высшего должностного лица республики — Главы Республики Саха (Якутия) — определить на языке народа саха «Саха Өрөспүүбүлүкэтэ» и «Саха Өрөспүүбүлүкэтин Ил Дархана». В-четвёртых, согласно обращению Конституционного суда Якутии, предложено оптимизировать численность судей Конституционного суда республики с семи до пяти. В этой связи внесены соответствующие изменения в статью 87 Конституции Якутии, согласно которым, Конституционный суд Республики Саха (Якутия) будет состоять не из семи, а из пяти судей.

В целях принятия упреждающих мер по недопущению снижения уровня жизни семей с детьми, как наиболее уязвимой группы населения, принят закон «О единовременной выплате за счет средств республиканского материнского капитала «Семья», инициированный Правительством Республики Саха (Якутия). В условиях сложившейся неустойчивой социально-экономической ситуации законом предлагается предоставление единовременной выплаты за счет средств республиканского материнского капитала «Семья» в размере 15 000 рублей лицам, получившим сертификат на республиканский материнский капитал «Семья» в соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 16 июня 2011 года 952−3 № 803-IV «О республиканском материнском капитале «Семья».

На сегодняшний день размер республиканского материнского капитала «Семья», предусмотренного Законом Республики Саха (Якутия) от 16 июня 2011 года «О республиканском материнском капитале «Семья», составляет 133 190,35 рубля.

На пленарном заседании также рассмотрена и принята в окончательном чтении поправка в закон «Об установлении границ и о наделении статусом городского и сельского поселений муниципальных образований Республики Саха (Якутия)», инициированный улусным (районным) Советом депутатов муниципального района «Усть-Алданский улус (район)». В результате принятия данного закона будет расширена граница села Борогонцы Мюрюнского наслега и созданы условия для реализации государственной программы Республики Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жильем на 2012−2016 годы» для предоставления земельных участков под индивидуальное жилищное строительство для граждан, имеющих трех и более детей.

В целях регулирования процедуры рассмотрения предложений о присвоении или переименовании наименований географическим объектам на территории республики, принят закон «О порядке рассмотрения предложений о присвоении наименований географическим объектам или переименовании географических объектов на территории Республики Саха (Якутия)», разработанный группой народных депутатов. Закон будет регулировать порядок рассмотрения предложений о присвоении или переименовании наименований географических объектов, выявления мнения населения при решении данных вопросов.

Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) в качестве законодательной инициативы внесены на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, следующие проекты федеральных законов:

— О законодательной инициативе Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Законопроект разработан с учетом мнения населения с целью устранения противоречий и улучшения правоприменения, обеспечения прозрачности и публичности принятия решений при выделении земельных участков на территориях ДВФО;

— «О законодательной инициативе Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «О рекламе», который разработан в целях запрета рекламы безалкогольных тонизирующих напитков;

— «О законодательной инициативе Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 120 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации». Законопроект подразумевает внесение изменений в Кодекс внутреннего водного транспорта в части взыскания штрафа за сверхнормативный простой судов и задержку возврата контейнеров с грузоотправителя, грузополучателя, отправителя и получателя буксируемого объекта, по вине которых они допущены, в размере, предусмотренном соглашением сторон. В случае отсутствия соглашения сторон размер штрафа предлагается определить расходами на содержание судна и его экипажа.

Утверждено Положение об организации устного перевода с якутского на русский язык выступлений народных депутатов и приглашенных лиц на пленарных заседаниях в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и иных мероприятиях, проводимых Государственным Собранием (Ил Тумэн).