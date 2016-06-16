Москва, 16 июня, 2016, 09:36 — ИА Регнум. Российские власти уделяют повышенное внимание развитию рынка ипотечного кредитования, понимая, что в современной экономике ипотечный кредит является единственной возможностью для населения улучшить свои жилищные условия. Для этого требуется не только механизмы субсидирования и снижения процентных ставок, но и развитие вторичного рынка ипотечного кредитования и специализированных ипотечных учреждений, заявил доцент кафедры банковского дела РЭУ им. Г.В.Плеханова Лазарь Бадалов, комментируя корреспонденту ИА REGNUM ситуацию на ипотечном рынке в России.

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«Что касается вторичного рынка ипотечного кредитования, то здесь правильнее сказать, что в России требуется не развитие, а по сути, создание такого рынка практически с нуля. В развитых странах вторичный рынок ипотечных кредитов создает возможности для снижения процентных ставок по ипотечным ссудам, так как банки-кредиторы могут на нем получить дополнительное финансирование путем выпуска ценных бумаг, например, кредитных деривативов или ипотечных облигаций. Следовательно, ипотечные банки получают доступные долгосрочные ресурсы, так как на вторичном рынке всегда находятся инвесторы, желающие приобрести надежную ценную бумагу с хорошей доходностью», — пояснил эксперт.

«Однако функционирование вторичного рынка ипотечного кредитования требует не только создания законодательной базы, с которой в России сейчас особых трудностей не наблюдается, но и существование специализированных ипотечных институтов, — отметил Бадалов. — В России эту роль играет Агентство ипотечного жилищного кредитования, но очевидно, что его возможностей не хватает на решение всех проблем в сфере ипотечного рынка. Поэтому перед правительством поставлена задача решить вопрос об определении уполномоченного банка в сфере жилищного строительства. А перед ЦБ поставлена задача разработать предложения по развитию вторичного рынка ипотечного кредитования».

«Данные меры могут позволить снизить стоимость ипотечных ссуд для заемщиков, однако для их реализации требуется кропотливая работа со стороны представителей власти», — считает эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 августа 2016 года рассмотреть вопрос о мерах, направленных на дальнейшее снижение ставки по ипотечным кредитам. Кроме того, к 1 сентября правительству РФ совместно с Центробанком поручено разработать и представить предложения по развитию вторичного рынка ипотеки, предусматривающие рефинансирование ипотечных кредитов с использованием ипотечных ценных бумаг, обеспеченных гарантией Агентства по ипотечному жилищному кредитованию.