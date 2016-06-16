Берлин, 16 июня, 2016, 09:29 — ИА Регнум. Снимки так называемой «заряженной» версии нового Audi RS5 Coupe были сделаны фотошпионами во время дорожных испытаний автомобиля. Впервые новинка будет представлена на автосалоне во Франкфурте в сентябре будущего года, сообщает Autonews.ru со ссылкой на Motor1.com.

cars-data.com Audi RS5 Coupe

На фотоснимки попал тестовый мулл, на котором специалисты компании ведут обкатку агрегатов будущего авто в кузове стандартной версии S5.

Отличие прототипа состоит в увеличенных воздухозаборниках, дополнительных пластиковых вставках на колесных арках, другой системе выхлопа и колесных дисках большего размера.

Все технические характеристики новинки неизвестны, однако, по предварительным данным, мощность бензинового мотора V6 объемом 3,0 литра составит 450 л.с. Audi RS5 Coupe станет конкурентом для таких моделей, как BMW M4 и Mercedes-AMG C 63 Coupe, а старт ее продаж намечен на конец 2017 года.