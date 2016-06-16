Чита, 16 июня, 2016, 09:25 — ИА Регнум. С 1 июля 2016 года тариф на электрическую энергию для жителей городских и сельских населенных пунктов Забайкалья увеличится на 7−7,4%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Забайкалья. По словам и.о. руководителя региональной службы по тарифам и ценообразованию Виктора Паздникова, тарифы на электрическую энергию для населения на 2016 год установлены с календарной разбивкой. В первой половине 2016 года для городского и сельского населения тарифы действовали на уровне, установленном с 1 июля 2015 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электролампочка

В населенных пунктах, где поставки электроэнергии потребителям обеспечиваются дизельными электростанциями, тарифы для населения установлены ниже экономически обоснованного уровня в размере, принятом в целом для сельских поселений по Забайкалью. Тарифы во всех селах с электроснабжением от дизельных электростанций установлены на экономически обоснованном уровне и варьируются от 34,18 до 419,15 рубля за кВтч.

Виктор Паздников напомнил, что в 2015 году был пересмотрен тариф на электрическую энергию для садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан. С 1 апреля 2015 года тарифы на электроэнергию установлены с учетом понижающего коэффициента 0,7, в результате чего стоимость 1 кВтч снизилась до уровня, установленного для населения, проживающего в сельских населенных пунктах. Данный механизм сохранен и при установлении тарифов на 2016 год.

Социальная норма потребления электрической энергии на 2016 год принята на уровне предыдущего периода регулирования в количестве 65 кВтч на одного человека в месяц.

«Все тарифные решения на протяжении трех лет корректируются не с 1 января, а с 1 июля. Впервые в этом году при утверждении ограничений роста тарифов реализован подход «инфляция минус». При фактическом уровне инфляции в стране в 2015 году в размере 12,7%, рост тарифов на газ составил 2%, на услуги электроснабжения — 7,5%, индекс платы граждан за коммунальные услуги в среднем по стране вырастет на 4%. Данные изменения размера платы граждан обусловлены уровнем индексации пенсий в 2016 году — 4%. Тарифы для населения на 2016 год на территории Забайкальского края установлены в рамках предельного индекса размера платы граждан, утвержденного правительством РФ — 4,2% с учетом предельно допустимого отклонения — 2,2%», — подчеркнул и.о. руководителя РСТ по краю.

Согласно законодательству РФ РСТ имеет право по согласованию с муниципалитетами устанавливать больший рост тарифов на коммунальные платежи. «Такая работа проведена с 13 муниципальными образованиями. В 2016 году в Чите индекс платы граждан составит 10%, максимальный рост за все коммунальные услуги не превысит 8,9%. Это связано с необходимостью поэтапной ликвидации перекрестного субсидирования, то есть ситуации, когда для населения тариф устанавливается меньше экономически обоснованного, а бремя оплаты складывающейся разницы возлагается на бюджетных и прочих потребителей», — сообщил глава ведомства.

Согласно данным мониторинга фактических тарифов на тепловую энергию по субъектам Российской Федерации за 2015 год, проведенного ФАС России, Забайкальский край находится на 50 месте среди 86 субъектов. Наиболее дорогостоящие услуги теплоснабжения оказываются в Чукотском автономном округе. Самые доступные тарифы установлены в Иркутской области. Самые высокие тарифы на услуги водоснабжения также утверждены на территории Чукотского автономного округа, самые низкие — на территории Республики Дагестан. Забайкальский край занимает 62 место среди 86 субъектов РФ. В отношении услуг по водоотведению, самые высокие тарифы утверждены на территории Ненецкого автономного округа, самые низкие — на территории Республики Дагестан. Забайкальский край находится на 48 месте из 86 субъектов.