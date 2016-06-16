Париж, 16 июня, 2016, 09:22 — ИА Регнум. Группировка «Исламское государство» (запрещена в России) благодаря социальным сетям стала самой устрашающей террористической организацией современности. Об этом, как сообщает TMZ, заявил житель Франции Рейналдо Гонзалес, чья дочь Нохеми погибла во время серии теракта в Париже.

Анри Ривьер. Эйфелева башня. 1902

По данным портала, Гонзалес, который подал в суд на Facebook, Twitter и Google, обвиняет социальные сети в халатности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 ноября 2015 г. в Париже произошла серия терактов, жертвами которых стали 130 человек, еще более 350 получили ранения.

Так, в одном из округов Парижа злоумышленники расстреляли посетителей одного из ресторанов. Три взрыва прогремели на стадионе Stade de France, где шел товарищеский матч между сборными Франции и Германии. В концертном зале «Батаклан» в XI округе Парижа, где проходил рок-концерт американской группы Eagles of Death Metal, боевики взяли в заложники зрителей.