Волгоград, 16 июня, 2016, 09:20 — ИА Регнум. В Волгограде ПАО «Росгосстрах» обвинили в злоупотреблении доминирующим положением. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионально управления Федеральной антимонопольной службы 16 июня, в отношении компании ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства по п. 5 ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции.

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Как пояснили в УФАС, «Росгосстрах» попал в поле зрения антимонопольщиков в начале мая. Тогда после проведенной внеплановой проверки в адрес компании и ее волгоградского филиала было направлено предупреждение. В нем, в частности, было указано на необходимость обеспечить лицам, желающим заключить договор ОСАГО, возможность (в том числе техническую) обратиться в ПАО «Росгосстрах» с соответствующим заявлением в электронной форме посредством официального сайта компании. На это страховщикам было три недели.

Однако предупреждение «Росгосстрах» проигнорировал.

«Поведение такого крупного игрока на рынке ОСАГО как ПАО «Росгосстрах» для нас вполне предсказуемо, будем разбираться с ним дальше», — прокомментировал руководитель Волгоградского УФАС России Роман Лучников.

Между тем, отметили в управлении, ряд страховых компаний в ответ на рекомендации антимонопольного ведомства сообщили об их исполнении. Так, например, в волгоградском филиале ПАО «Страховая акционерная компания «Энергогарант» заверили, что при заключении или перезаключении договора ОСАГО иные виды добровольного страхования автолюбителям не навязываются, а процесс приема заявлений, заключение договоров ОСАГО, оформление и выдача полисов ОСАГО налажен и нареканий по нему не имеется.

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На «Росгосстрах» в Волгограде заведено 34 дела за ОСАГО

ОАО СК «Эни» на рекомендации УФАС ответило, что для осуществления продаж полисов ОСАГО в мае был заключен агентский договор на осуществление обязательного страхования автотранспортных средств на территории Волгоградской области. Кроме того для осуществления продаж полисов ОСАГО на территории пяти проблемных регионов, в том числе и в Волгоградской области, готовится соглашение о работе страховщиков на данных территориях, члены которого будут оказывать взаимные агентские услуги.

«Отрадно сознавать, что среди более мелких страховых компаний есть те, кто прислушался к нашим рекомендациям, и, возможно, готовы заключать договоры ОСАГО в нормальном режиме», — добавил Лучников.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году в отношении «Росгосстраха» в Волгограде было всего возбуждено более десятки дет о нарушении антимонопольного законодательства. На работу страховой компании, занимающей доминирующее положение на рынке предоставления страховых услуг Волгоградской области, пожаловались свыше 30 человек. В результате внеплановых проверок выяснилось, что при выписке полиса обязательного страхования автогражданской ответственности неправильно начислялась его стоимость в сторону увеличения: при расчете страховой премии компания применила коэффициент «бонус-малус», которые не установлен законом.