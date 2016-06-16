Владивосток, 16 июня, 2016, 09:29 — ИА Регнум. Председатель Госдумы РФ Сергей Нарышкин сегодня, 16 июня, находится с рабочим визитом во Владивостоке. Как и было запланировано, утром он посетил Приморскую картинную галерею, где осмотрел выставку икон Ямасаты Рин из храмов Японской православной церкви. После этого на площадке ДВФУ спикер встретился с первыми лицами Приморья, а также с историками и политологами Дальнего Востока, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Нарышкин

Осмотрев выставку одного шедевра, иконы Ямасати Рин «Воскресение Христово», председатель Госдумы РФ отметил, что всё творчество иконописицы является соприкосновением японской и русской культур.

«Японская и русская культуры — это уникальные, очень непохожие, но великие культуры. Творчество японской художницы является наглядным примером того, какой большой вклад может внести один человек в диалог между народами», — обозначил Сергей Нарышкин.

Отметим, что именно в Японию направится государственный деятель после визита во Владивосток.

После посещения Приморской картинной галереи Сергей Нарышкин на площадке ДВФУ обсудил реализацию в Приморье новых законов и подготовку к выборам в Госдуму РФ. Во встрече приняли участие губернатор субъекта Владимир Миклушевский, спикер регионального парламента Виктор Горчаков и действующий депутат Госдумы РФ Виктор Пинский.

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«На повестке дня у нас самый широкий круг вопросов социально-экономического развития региона, реализация законов, ориентированных на развитие Приморского края. Речь идет о территориях опережающего развития, Свободном порте Владивосток и так называемых «дальневосточных гектарах». Нас это интересует с точки зрения мониторинга правоприменения, потому что при необходимости в законы будем вносить необходимые корректировки», — подчеркнул спикер.

Затем, на встрече с историками и политологами Дальнего Востока, Сергей Нарышкин отметил, что в Российское историческое общество (РИО) поступило обращение об открытии во Владивостоке отделения общества. Спикер Госдумы РФ эту инициативу поддержал и выразил надежду, что другие субъекты тоже не останутся в стороне.

Кроме того, Нарышкин заметил, что именно в приморской столице ощущается весь масштаб концепции единого пространства от Лиссабона до Владивостока. А дальневосточные учёные имеют большой потенциал для теоретической и практической проработок идеи «Большой Европы».

«В основе такой концепции (прим. ред. — «Большой Европы») нет ущемления национальных суверенитетов, нет противопоставления ни культур, ни интеграционных союзов. Это не «закрытый клуб» для избранных с тайными правилами, как, например, строится Трансатлантическое и Транстихоокеанское партнёрство. Речь идёт о подлинном и равноправном партнёрстве, которое основано на самой логике исторического развития Евразии», — считает председатель Госдумы РФ.

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Отметим, что на встрече Сергея Нарышкина с историками и политологами Дальнего Востока присутствовал также полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 15 июня, он проинспектировал ход строительства гостиницы Hyatt на Корабельной набережной Владивостока. Срок сдачи объекта в эксплуатацию вновь был перенесён — на этот раз до 31 мая 2017 года. После совещания было принято решение установить на территории камеры видеонаблюдения, чтобы за стройкой можно было наблюдать в режиме онлайн.