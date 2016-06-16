Нарышкин во Владивостоке: Идея «Большой Европы», выборы в ГД и новые законы
Владивосток, 16 июня, 2016, 09:29 — ИА Регнум. Председатель Госдумы РФ Сергей Нарышкин сегодня, 16 июня, находится с рабочим визитом во Владивостоке. Как и было запланировано, утром он посетил Приморскую картинную галерею, где осмотрел выставку икон Ямасаты Рин из храмов Японской православной церкви. После этого на площадке ДВФУ спикер встретился с первыми лицами Приморья, а также с историками и политологами Дальнего Востока, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Осмотрев выставку одного шедевра, иконы Ямасати Рин «Воскресение Христово», председатель Госдумы РФ отметил, что всё творчество иконописицы является соприкосновением японской и русской культур.
«Японская и русская культуры — это уникальные, очень непохожие, но великие культуры. Творчество японской художницы является наглядным примером того, какой большой вклад может внести один человек в диалог между народами», — обозначил Сергей Нарышкин.
Отметим, что именно в Японию направится государственный деятель после визита во Владивосток.
После посещения Приморской картинной галереи Сергей Нарышкин на площадке ДВФУ обсудил реализацию в Приморье новых законов и подготовку к выборам в Госдуму РФ. Во встрече приняли участие губернатор субъекта Владимир Миклушевский, спикер регионального парламента Виктор Горчаков и действующий депутат Госдумы РФ Виктор Пинский.
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«На повестке дня у нас самый широкий круг вопросов социально-экономического развития региона, реализация законов, ориентированных на развитие Приморского края. Речь идет о территориях опережающего развития, Свободном порте Владивосток и так называемых «дальневосточных гектарах». Нас это интересует с точки зрения мониторинга правоприменения, потому что при необходимости в законы будем вносить необходимые корректировки», — подчеркнул спикер.
Затем, на встрече с историками и политологами Дальнего Востока, Сергей Нарышкин отметил, что в Российское историческое общество (РИО) поступило обращение об открытии во Владивостоке отделения общества. Спикер Госдумы РФ эту инициативу поддержал и выразил надежду, что другие субъекты тоже не останутся в стороне.
Кроме того, Нарышкин заметил, что именно в приморской столице ощущается весь масштаб концепции единого пространства от Лиссабона до Владивостока. А дальневосточные учёные имеют большой потенциал для теоретической и практической проработок идеи «Большой Европы».
«В основе такой концепции (прим. ред. — «Большой Европы») нет ущемления национальных суверенитетов, нет противопоставления ни культур, ни интеграционных союзов. Это не «закрытый клуб» для избранных с тайными правилами, как, например, строится Трансатлантическое и Транстихоокеанское партнёрство. Речь идёт о подлинном и равноправном партнёрстве, которое основано на самой логике исторического развития Евразии», — считает председатель Госдумы РФ.
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Отметим, что на встрече Сергея Нарышкина с историками и политологами Дальнего Востока присутствовал также полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 15 июня, он проинспектировал ход строительства гостиницы Hyatt на Корабельной набережной Владивостока. Срок сдачи объекта в эксплуатацию вновь был перенесён — на этот раз до 31 мая 2017 года. После совещания было принято решение установить на территории камеры видеонаблюдения, чтобы за стройкой можно было наблюдать в режиме онлайн.