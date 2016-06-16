Москва, 16 июня, 2016, 08:58 — ИА Регнум. В рамках проведения внезапной проверки боевой готовности Вооруженных сил РФ в ряде баз хранения и ремонта вооружения и военной техники резервисты приступили к выполнению мероприятий по снятию с хранения военной техники и вооружения, сообщили в Минобороны РФ.

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С прибывшими гражданами, призванными из запаса, были проведены занятия по требованиям безопасности, особенностям снятия с хранения закрепленных образцов военной техники и вооружения.

Кроме того с резервистами проводятся занятия по огневой, тактической, а также общественно-государственной подготовке в соответствии с планами боевого слаживания подразделения.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня, с 07:00 по мск по приказу Верховного главнокомандующего Владимира Путина начата очередная внезапная проверка Вооруженных сил России, в ходе которой предстоит оценить состояние армейских арсеналов и готовность отдельных органов военного управления. Проверка продлится до 22 июня.