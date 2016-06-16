Вашингтон, 16 июня, 2016, 08:57 — ИА Регнум. Мировые цены на черное золото снова пошли вниз, о чем свидетельствуют данные торгов Лондонской и Нью-Йоркской бирж.

ИА REGNUM Нефть

По состоянию на 8:15 мск цена августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $48,62 за баррель, снизившись на $0,35 (0,71%).

Нефть марки WTI с поставкой в июле на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевела на $0,42 (0,87%) и составила $47,59 за баррель.

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