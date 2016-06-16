Москва, 16 июня, 2016, 08:58 — ИА Регнум. Об облачной погоде, возможном дожде и грозах с порывистым ветром предупреждают москвичей 16 июня специалисты Гидрометцентра.

Стрельцова Наталья ИА REGNUM Москва. Дождливая погода

Днем в четверг столбик термометра в столице поднимется до +24…+26 градусов, солнце скроется за облаками, днем временами пройдет дождь, в отдельных районах — гроза.

Ветер юго-восточный, южный будет дуть со скоростью 7−12 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм рт.ст. В Подмосковье воздух прогреется до +22…+27 градусов.

В пятницу, 17 июня, в Москве будет чуть теплее, погода облачная с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь, гроза.

Ночью температура воздуха составит от +17 до +19 градусов, днем воздух прогреется от +26 до +28 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5−10 м/с. Ночью атмосферное давление составит 746 мм рт.ст., днем — 748 мм рт.ст.